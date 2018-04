Beilstein „Jeder soll am Ende etwas vom Trail haben“

So darf etwa in der Nacht nicht gefahren werden. Müll soll vermieden werden. „Und niemals ohne Helm fahren“, so Pyttlik. Die Nutzung des Trails läuft auf eigenes Risiko. Das heißt aber nicht, dass nur Profis nach Beilstein kommen können: „Wir haben den Trail so gebaut, dass alle Biker ihn fahren können.“ Erfahrenere Downhiller können Sprünge einbauen, Anfänger rollen dann an entsprechender Stelle ab: „Jeder kann das für sich selbst einschätzen.“ Und auch der Nachwuchs kann üben: „Wir haben auch vereinsintern eine Kindergruppe.“

Das Image sei eine Sache gewesen, mit der der Verein zu Beginn zu kämpfen hatte: „Viele dachten wir wären ‚junge Wilde’. Aber wird sind Beruftstätige jeden Alters mit Familie und Kindern, die gerne ihre Freizeit auf dem Bike verbringen.“ Als nach und nach deutlich wurde, dass der Verein ein verlässlicher Partner ist, hätten sich die Wogen schnell geglättet, und eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten sei entstanden. Bürgermeister Patrick Holl stimmt dem zu: „Wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Der Trail ist eine schöne Erweiterung des Angebots in Beilstein.“ Das war der Gedanke so Pyttlik: „Jeder soll etwas vom Trail haben.“

Das nächste Projekt des Vereins namens „Ein Herz für Trailsurfers“ sieht nun vor, Gastronomen einzubinden, erklärt Pyttlik: „Es gibt Sticker für die Türen und wir geben Tipps auf unserer Webseite.“ Auch ein Trail in Oberstenfeld sei ein Gedanke . . . (siehe auch Kommentar)