Beilstein Inspirierende Impulse zum Thema Freiheit

Beilstein - Trotz der Ungewissheit, ob das Gewitter noch herüberzieht nach Beilstein, sind etwa 80 Gäste auf den Schlossberg gekommen, um an der „Nacht der Freiheit“ teilzunehmen, zu der die Evangelische Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach eingeladen hatte. Und während des ersten Teils der Veranstaltung stehen sechs Gesprächsteilnehmer bei leichtem Nieselregen Rede und Antwort. „Besonders berührt haben mich in der Gesprächsrunde die Momente, in denen es ganz persönlich wurde“, sagt Pfarrer Hans Joachim Stein nach der Veranstaltung. An diesem Freitag fanden im ganzen Land an verschiedenen Orten „Nächte der Freiheit“ im Rahmen des 500-Jahr-Reformationsjubiläums statt. Dass das Schlossgut Hohenbeilstein und das Haus der Kinderkirche für das dreiteilige Programm zusammenarbeiten, freut Pfarrer Stein. Und: „Draußen im Freien hat man ja auch ein Gefühl von Freiheit.“