Beilstein In der Fremde schwätzt man Schwäbisch

Beilstein - So ist das halt mit manchen Frauen: Geschickt umgarnen sie ihren Liebsten, bis der ihnen zuliebe alles vergisst und sogar seine Religion aufgibt. Im Fall von Ahab, dem König von Israel, hat das aber Folgen für das ganze Land. Denn zur Strafe für den durch seine Frau, die Phönizierin Isebel, eingeführten Baalskult schickt Gott nach einer entsprechenden Warnung durch den unfreiwilligen Propheten Elia eine jahrelange Dürre. Diese Geschichte aus dem Alten Testament haben am Freitag etwa 40 Kinder und Jugendliche auf die Bühne im Innenhof des Beilsteiner Schlosses, auch bekannt als Haus der Kinderkirche, gebracht. Schon seit mehr als 30 Jahren werden dort solche Singspiele inszeniert, erzählte der Vorsitzende des Landesverbands für Kindergottesdienst, Johannes Moskaliuk. Im Haus der Kinderkirche wird jeweils Premiere gefeiert. Danach können die verschiedenen Gemeinden Noten und Texte bei der Geschäftsstelle des Landesverbands beziehen und vor Ort ebenfalls das für jedes Jahr neu geschriebene Stück aufführen. „Hier ist unsere ‚Werkstatt‘, und wir erproben, was geht und was nicht“, so Moskaliuk. Und meistens wechseln sich Geschichten aus dem Alten Testament mit denen aus dem Neuen Testament ab, erklärte Frank Widmann, Landespfarrer für Kindergottesdienst.