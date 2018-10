Beilstein/Ilsfeld - Die Polizei hat auf einem Grundstück zwischen Beilstein und Ilsfeld Waffen und Drogen gefunden. Nachdem eine Polizeihubschrauberbesatzung bei einem Überflug am 16. Oktober zwischen Ilsfeld und Beilstein eine kleine Cannabisplantage gefunden hatte, fuhren mehrere Polizeistreifen zu dem Feld. Dort wurde der 31-jährige Besitzer des Grundstücks angetroffen. Auf seinem Ilsfelder Grundstück wuchsen 18 Cannabispflanzen, die teilweise über zwei Meter hoch waren. Die Stauden wurden abgeerntet und sichergestellt. Die Beamten fanden außerdem mehrere Macheten, ein Luftgewehr und eine Schreckschusspistole mit Munition auf dem Grundstück. In einem Eimer befanden sich abgeerntete Pflanzen für knapp 100 Gramm Cannabis. Da er offensichtlich mit seinem PKW zu dem Grundstück gefahren war, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. In seiner Wohnung fand die Polizei anschließend knapp über 50 Gramm verkaufsfertiges Cannabis, 18 Gramm Amphetamin und eine kleine Menge Kokain. Nun wird gegen den Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg ermittelt. Der deutsche Staatsangehörige wurde inzwischen einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Heilbronner Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ.