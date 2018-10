Beilstein/Handball Zäher Anfangsphase folgt ein klarer Erfolg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit taten sich beide Mannschaften dann schwer, ihre Chancen zu nutzen. Der erste Treffer fiel erst nach dreieinhalb Minuten. Da die Beilsteiner Abwehr aber noch sicherer stand als die der Gäste, zogen die Gastgeberinnen bis zur 40. Minute auf 18:12 davon. Mitte der zweiten Halbzeit hatten sich die Gastgeberinnen schließlich einen Vorsprung von sieben bis acht Toren heraus gespielt, der gehalten wurde. Somit war frühzeitig klar, dass die SG einen Heimsieg feiern würde. Dass dieser am Ende aber so deutlich ausfallen würde, lag auch daran, dass die HSG viele Möglichkeiten ungenutzt ließ. So trafen die Gäste in der 51. Minute binnen 60 Sekunden gleich dreimal das Aluminium.

Einen schönen Treffer erzielte Cinja Wehe zum 29:21 (58.), als sie einen Tempogegenstoß mit einem Lupfer über die gegnerische Torhüterin abschloss. Am Ende hieß es 31:23 für die SG Schozach-Bottwartal. „Im Angriff haben wir eine Weile gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Da waren wir zu statisch und haben Zeitspiele gegen uns bekommen“, monierte SG-Trainer Michael Stettner. „Die Abwehrleistung hat mir aber sehr gut gefallen. Je länger das Spiel gedauert hat, lief es auch offensiv besser. Das Umschaltspiel war sehr stark“, lobte er und resümierte: „Unser Sieg ist verdient, allerdings wäre er sicher nicht so deutlich ausgefallen, wenn die HSG Strohgäu nicht so viele Fahrkarten geworfen hätte. Glück gehört eben auch dazu.“

Die SG Schozach-Bottwartal steht nun nach sechs Spielen mit 8:4 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der BWOL. Am kommenden Samstag ist das Team dann beim Tabellenfünften TSV Heiningen zu Gast. SG Schozach-Bottwartal:

Kraft, Schweizer – Bieser, Berger (8/1), Ziegler (2), Müller (8/7), Brunn, Stimmler, Günsoy (2), Benz (2), Wehe (2), Wunschik (5), Guyomard (2).