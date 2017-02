Beilstein/Handball „Wir wollen unser Punktekonto wieder ausgleichen“

Beilstein - Am zweiten Spieltag in Folge treffen die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal auf einen direkten Tabellennachbarn. Und sollte es wie schon vergangenes Wochenende bei der SG Leonberg-Eltingen auch am Samstag (20 Uhr) gegen den TSV Altensteig eine Niederlage geben, dann würde die SG hinter den Gegner zurückfallen. Doch Trainer Tobias Klisch stellt klar, dass man mit einer eindeutig positiven Einstellung in dieses Heimspiel gehen werde: „Wir wollen unser Punktekonto wieder ausgleichen.“