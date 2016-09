Beilstein - Nur als Test unter Wettkampfbedingungen hatte Michael Stettner, der Trainer des Handball-Württembergligisten SG Schozach-Bottwartal, den Pokalwettbewerb im Vorfeld gesehen. Nun, nach den beiden Spielen am Sonntag in Beilstein, sagt er: „Ich hätte sofort das ganze Pokalwochenende ausfallen lassen, wenn sich dafür Lisa Kümmerlen nicht verletzt hätte.“ Die Rückraumspielerin hatte sich im ersten Spiel gegen die HSG Hohenlohe ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzt und droht nun lange auszufallen. „Das ist unglaublich bitter“, sagt Stettner.

Am gestrigen Montag konnte sich Kümmerlen gleich einer MRT-Untersuchung unterziehen, die Diagnose wird es in den kommenden Tagen geben. „Wir hoffen jetzt einfach, dass sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheiten – ohne aussprechen zu wollen, von welcher Verletzung ich rede“, so der Beilsteiner Coach. Jeder dürfte aber wissen: Stettner befürchtet einen Kreuzbandriss. Würde sich dieser Verdacht bestätigen, müsste die SG Schozach-Bottwartal in den kommenden Monaten ohne Kümmerlen auskommen, was extrem bitter wäre. Denn „aktuell haben wir gerade einmal vier gesunde Rückraumspielerinnen. Das ist schon ein wenig dünn“, sagt der SG-Trainer, der auch am Sonntag im HVW-Pokal auf dieser Position improvisieren musste – vor allem im zweiten Spiel gegen die SG Leonberg/Eltingen.

„Da auch Sophia Müller aktuell noch verletzt ist und Janina Spieth nicht da war, mussten wir uns hier etwas einfallen lassen“, berichtet er. Brauchten Theresa Müller oder Danielle Pantle eine Pause, durfte deshalb Dorothee Döffinger ran – und machte ihre Sache gut. Zu einem Sieg reichte es am Ende trotzdem nicht, und das obwohl die SG-Frauen zwischenzeitlich mit drei Toren führten. „Vermutlich hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt“, meinte Michael Stettner nach der knappen 15:16-Niederlage, die letztlich den Einzug in die nächste Runde kostete. Spiel eins, gegen die HSG Hohenlohe, hatten die Gastgeberinnen nämlich klar mit 21:10 gewonnen.

„Da haben wir ein paar Minuten gebraucht, bis wir richtig reingekommen sind, aber dann wurde es besser. Vor allem die Umstellung von einer 6:0- auf eine 3:2:1-Abwehr hat sensationell gut gegriffen. Dafür, dass wir diese Abwehrformation letzten Freitag zum ersten Mal ein paar Minuten eingeübt haben, war das top“, so das Fazit von Michael Stettner.

Dass sein Team am Ende des Tages aus dem Pokal ausgeschieden war, ärgerte ihn nicht. „Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft und der Art und Weise, wie sie sich aktuell auf dem Spielfeld präsentiert“, erklärt der Beilsteiner Coach, der nun erstmal hofft, dass Lisa Kümmerlen nicht mit der befürchteten Diagnose ankommt.