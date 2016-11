Beilstein -

Ohne Druck haben die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend in das Württembergliga-Derby gegen den TSV Nordheim gehen können. Denn als Aufsteiger war man gegen die favorisierten Nordheimerinnen, die einen Platz an der Spitze als Saisonziel ausgerufen haben, zu nichts verpflichtet. Dass man das Derby dennoch für sich entscheiden wollte, machten die Gastgeberinnen von Beginn an klar.

Hochkonzentriert und bissig gingen sie die Partie an, führten schnell mit 6:3 (10.) und blieben bis zur Pause beim Stand von 17:14 vorne. Kleine Hänger in Hälfte zwei brachten die Nordheimerinnen dann zwar wieder heran (19:19 in der 40. Minute), die Bottwartälerinnen fanden jedoch sofort wieder die richtige Antwort und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. „Wir haben verdient gewonnen“, fand SG-Trainer Michael Stettner deshalb und meinte: „Alle haben sich reingeworfen und gekämpft. Dass es noch einmal spannend geworden ist, war dem geschuldet, dass uns etwas die Kraft ausgegangen ist. Aber das war zu erwarten“, meinte er. Denn: Personell ist die SG aktuell nicht gerade auf Rosen gebettet. Bitter: Mit Dorothee Döffinger verletzte sich gegen Nordheim eine weitere Spielerin und musste ausgewechselt werden. „Sie ist umgeknickt und hat wohl etwas an den Bändern“, so der Coach.

Umso mehr freute es ihn, wie jede für die andere einstand. Jede seiner Spielerinnen hatte gute Phasen in wichtigen Momenten. Danielle Pantle überzeugte vor allem zu Beginn des Spiels, als sie aus dem Rückraum, von Außen sowie vom Punkt traf. Fünf der ersten sieben Tore gingen auf ihr Konto. Am Ende des Spiels konnte sie zehn Tore vorweisen, sieben davon vom Punkt. „Da ist sie diese Saison einfach extrem gut“, lobte ihr Coach. Aber auch für Franziska Jakob, Theresa Müller, Janina Spieth und seine zwei Torhüterinnen hatte er wohlwollende Worte übrig. „Sie alle hatten heute genauso wie die anderen ihren Anteil an dem Sieg“, meinte er. Der Gast wurde hauptsächlich in Person von Rückraumspielerin Elisa Brummeissl gefährlich. „Aber das hatten wir erwartet. Wir haben lange überlegt, ob wir sie in Manndeckung nehmen, aber es war klar, dass wir sie nicht komplett ausschalten können. Also haben wir es gelassen“, sagte Stettner. Brummeissl gelangen acht Tore – zu wenig, um der starken SG an diesem Abend das Fest zu vermiesen. SG Schozach-Bottwartal:

Antl, Szota – Bieser, Jakob (5), Döffinger (2), Kreh (1), T. Müller (5), Spieth (5), Koch, S. Müller, Schump, Pantle (10/7).