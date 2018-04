Beilstein/Handball Training mit Nationalspielerin und Europameisterin

Beilstein - Rund 200 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahre tummeln sich am Donnerstagmorgen in und um die Beilsteiner Langhanshalle, als das Ostercamp der SG Schozach-Bottwartal beginnt. Die Handball-Camps in Beilstein haben sich seit Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet – deutschlandweit und sogar darüber hinaus. „Dieses Jahr ist auch ein Teilnehmer aus der Schweiz dabei“, erklärt SG-Pressesprecherin Ilka Korn. Eigentlich hatte man ja in der Vergangenheit schon bei 180 Teilnehmern gemeint, dass nun das Limit erreicht sei. „Aber es geht auch mit 200. Obwohl uns die Wildeckhalle in Abstatt aus technischen Gründen kurzfristig weggefallen ist. Dadurch mussten wir etwas umbauen, aber wir bekommen das hin. Doch 200 ist nun wirklich Ende der Fahnenstange“, so Korn.