Beilstein/Handball Starker Gegner fügt SG erste Niederlage zu

Von einem guten Tag waren die Hausherren zumindest zeitweise weit entfernt. Besonders zwischen der 23. und 36. Minute, also jeweils kurz vor und nach der Halbzeitpause. In dieser Phase gab die SG nicht nur eine 9:6-Führung aus der Hand, sondern geriet auch noch mit 13:20 ins Hintertreffen. „Diese Minuten haben uns gekillt“, haderte Klisch später. Als eine der Ursachen machte er den Angriff aus: „In den Minuten vor der Pause waren wir einfach zu undiszipliniert, haben bei Einzelaktionen oft den Ball verloren. So kam es zu einfachen Gegentoren, was sicherlich mal vorkommen kann. Der Pausengong war dann eigentlich eine Erlösung für uns“, sagte Klisch, den dann aber das Auftreten seines Teams nach dem Wiederanpfiff sauer machte: „Wir haben in der Kabine darüber gesprochen und sind dann zu Beginn der zweiten Halbzeit trotzdem noch schläfriger“, kritisierte er.

Die gute Anfangsphase, in der die SG dem TSV auf Augenhöhe begegnet war, war somit wertlos. „In den ersten 20 Minuten haben wir überragend gedeckt, haben uns gut bewegt und die Lücken geschlossen, wenn ein Spieler rausgerückt ist“, sah Klisch auch etwas Positives. Zwar hatte Schmiden auch hier bereits sein extrem temporeiches und passsicheres Angriffsspiel an den Tag gelegt, zumindest die Anspiele auf den Kreisläufer konnte die SG nach anfänglichen Problemen aber unterbinden. Und Philip Hämmerling im Kasten war ebenfalls blendend aufgelegt – ebenso wie sein Gegenüber auf Schmidener Seite.