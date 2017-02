Beilstein/Handball Spitzenspiel in der Langhanshalle

Von Aufstiegskampf will er dennoch nicht sprechen: „Wir haben gesagt, dass wir nach der relativ erfolgreichen Hinrunde keinen Tabellenplatz als korrigiertes Ziel ausgeben, sondern versuchen wollen, eine ähnlich gute Rückrunde zu spielen und wenn möglich die Punkte aus der Hinrunde zu bestätigen. Zu was es dann am Ende reicht, werden wir sehen. Aber wir sind aktuell völlig frei von irgendwelchem Druck – auch in diesem Spiel“, sagt Stettner. Dennoch ist klar: Mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter wäre die SG weiterhin ganz dick dabei im Kampf um Platz zwei, der zur Aufstiegs-Relegation berechtigen würde. Die Meisterschaft scheint hingegen für die HSG Strohgäu schon so gut wie sicher zu sein, denn der Tabellenführer hat bereits sieben Punkte Vorsprung.

Das Spitzenspiel am Samstagabend in der Langhanshalle ist zugleich auch das Duell der beiden besten Defensivreihen der Liga. Nur 21,6 Treffer kassiert die HSG Strohgäu im Schnitt pro Spiel, bei der SG Schozach-Bottwartal sind es 23,4 Gegentore. Fast schon sinnbildlich endete das Hinspiel mit 23:21 für die HSG. Vergangenen Samstag gewannen die Strohgäu-Frauen gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellendritten TSV Nordheim gar nur mit 18:16. „Es würde mich nicht überraschen, wenn das jetzt ähnlich ablaufen würde. Aber auch offensiv hat Strohgäu sicherlich Qualität, worauf wir uns einstellen müssen. So haben sie mit das beste Konterspiel der Liga, vorzugsweise über die Außenbahnen. Das hat uns im Hinspiel das Genick gebrochen“, warnt Stettner. „Da müssen wir uns was einfallen lassen. Mit Einzelaktionen kommt man da normalerweise nicht weit. Wir dürfen nicht allzu viele Fehler machen im Angriffsspiel und uns leichte Ballverluste leisten.“ Geduldig spielen, die Chancen gut vorbereiten und sich nicht in Einzelaktionen verstricken lassen – das sind die wichtigsten Vorgaben, die Stettner seinen Spielerinnen mitgibt. Doch bei aller Zurückhaltung ist er auch optimistisch: „Es ist ein Heimspiel, und da ist immer was drin. Wir sind sicherlich nicht chancenlos – auch wenn wir wissen, dass es ein richtig dickes Brett ist. Aber wir wollen und werden alles versuchen“, kündigt der SG-Coach an.