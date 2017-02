Beilstein/Handball Sieg gegen den Tabellenführer

Die erste Halbzeit sah dabei eine Partie die stets auf Augenhöhe geführt wurde. Keine Mannschaft konnte mit mehr als einem Tor in Führung gehen. „Mich hat überrascht, dass doch relativ viele Treffer gefallen sind. Immerhin standen die beiden besten Abwehrreihen der Liga auf dem Feld. Entweder haben beide nicht so stark wie gewohnt verteidigt oder beide waren im Angriff so gut“, erklärte SG-Trainer Michael Stettner nach der Partie. Sehr erstaunt zeigte er sich zudem darüber, dass der Verband für die Begegnung des Zweiten gegen den Ersten nur einen Einzelschiedsrichter und kein Gespann angesetzt hatte. „Aber der hat seine Sache echt gut gemacht. Und es war auch ein faires Spiel von beiden Seiten“, lobte Stettner, für den die temporeiche Partie „wie gemacht für meine Mannschaft war. Wenn es so hoch her geht, dann holen die das Letzte aus sich heraus.“

Nachdem beim 13:13 die Seiten gewechselt wurden, brachten zweimal Theresa Müller und Franziska Jakob per Konter die SG mit 16:13 in Führung. Und obwohl die Partie bis fast zum Schluss spannend blieb, gaben die Bottwartälerinnen die Führung nicht mehr her. Großen Anteil hatte daran auch immer wieder Torhüterin Samira Antl, so zum Beispiel als sie in der 48. Minute innerhalb von wenigen Sekunden zwei Tempogegenstöße der Gäste entschärfte. Dennoch kam die HSG Strohgäu, begünstigt durch einige Fehler der SG, bis zehn Minuten vor Schluss auf 23:22 heran. In den letzten zehn Minuten wurde zudem Theresa Müller in kurze Deckung genommen. Bis zum 25:24 vier Minuten vor Schluss häuften sich nun die Fehler auf beiden Seiten. Doch in der entscheidenden Phase hatten die SG-Spielerinnen ihre Nerven doch im Griff. So sorgte Anna Asmuth mit einem Traumtor von Rechtsaußen für das fast schon vorentscheidende 26:24 – noch zwei Minuten waren auf der Uhr. Die Gäste nahmen eine Auszeit und spielten sich im nächsten Angriff einen freien Wurf über die Außenbahn heraus – den Samira Antl parierte. „Sie hat heute auch ein, zwei Eier kassiert, aber in der entscheidenden Phase haben wir die bessere Torhüterin gehabt“, lobte Michael Stettner seine Torhüterin. Die Endgültige Entscheidung fiel dann in der letzten Minute, als Sophia Müller in der Abwehr einen Pass abfing und ihre Schwester Theresa wenige Sekunden später einen Siebenmeter herausholte. Den Schlusspunkt zum 27:24 setzte dann Anna Asmuth, die von acht Siebenmetern sieben verwandelte und bei der einzigen Ausnahme den Abpraller verwertete.