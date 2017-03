Beilstein/Handball SG trifft auf Abstiegskandidat

In der Woche nach dem Schönbuch-Spiel hatte es eine sehr deutliche Aussprache im Kreis der Mannschaft gegeben. „Ich habe das Gefühl, dass es bei allen angekommen ist, dass es nur miteinander geht. Wenn jeder für sich spielt, dann gewinnt man keine Spiele“, sagt Klisch. Am Montag, einen Tag nach der Begegnung in Schwaikheim, habe man es noch etwas ruhiger angehen lassen. „Aber am Dienstag haben wir schon wieder sehr gut trainiert“, betont der SG-Coach, der daher hofft, gegen Alfdorf den nächsten Sieg nachlegen zu können.

Der Aufsteiger, derzeit Tabellenzwölfter und nur zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt, hat nach nur sieben Punkten in der Hinrunde in der Rückrunde bereits zehn Zähler eingefahren. „Sie hatten in der ersten Saisonhälfte einige Probleme mit Verletzungen. So ist mit Dominik Sos ein sehr guter Rückraumspieler immer wieder ausgefallen“, weiß Tobias Klisch. „Jetzt spielen sie konstant mit der gleichen Besetzung und haben gezeigt, was in ihnen steckt und dass sie in die Liga gehören.“ Defizite sieht Klisch jedoch noch beim Rückzugsverhalten der Alfdorfer. „Das müssen wir ausnutzen. Und vorne dürfen wir uns keine Fehler erlauben und müssen unseren Stiefel runterspielen“, fordert der Trainer.