Beilstein/Handball SG lässt den Gästen keine Chance

Beilstein - Zum Zeitpunkt, als der Trainer der SpVgg Mössingen am Samstagabend in der Begegnung bei der SG Schozach-Bottwartal die erste Auszeit nahm, war das Duell in der Handball-Württembergliga eigentlich schon entschieden. Dass bis dato nur neun Minuten und 47 Sekunden gespielt waren und die SG-Damen bereits mit 7:1-Toren führten, zeigt die Kräfteverhältnisse, die in der Beilsteiner Langhanshalle herrschten. Der Aufsteiger von der Alb war den Qualitäten des Meisterschaftsfavoriten dabei über 60 Minuten gnadenlos ausgesetzt.