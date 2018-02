Beilstein/Handball SG-Herren vergeben zu viele Chancen

Auch nach dem Seitenwechsel erlebten die Zuschauer in der Beilsteiner Langhanshalle ein von beiden Seiten engagiert geführtes Spiel mit viel Tempo. So waren Lukas Volz und Felipe Soteras-Merz mit Tempogegenstößen zum 17:20 und 18:20 erfolgreich. Mitte der zweiten Hälfte hatte die SG Schozach-Bottwartal den Rückstand schließlich aufgeholt und ging durch Lukas Gallus in der 49. Minute sogar mit 25:24 in Führung. Die Freude darüber hielt aber nicht lange an, denn die Gäste kamen kurz darauf zum Ausgleich. Wiederum stand dem Klisch-Team entweder die Latte oder der gegnerische Keeper im Weg. Mit zwei Siebenmetern scheiterten die Spieler in den roten Trikots am Waiblinger Schlussmann. Auch aus dem Spiel heraus klappte fast sieben Minuten lang nichts. Beim 26:31 in der 57. Minute schien die Begegnung schon entschieden. Die Stimmung auf der Tribüne war dementsprechend gedrückt.

Durch zwei Treffer von Christian Zluhan und einem weiteren Tor von Soteras-Merz kamen die Gastgeber aber doch noch einmal auf zwei Tore auf 29:31 heran. Für eine Wende reichte es jedoch nicht mehr. Als die Schlusssirene ertönte, hieß es 29:33. Damit verpasste es die SG, den VfL Waiblingen auf Abstand zu halten. Mit 18:16 Punkten beträgt der Vorsprung auf den VfL bei zwei mehr ausgetragenen Spielen nur noch einen Pluspunkt. „Letztlich haben wir verdient verloren, da wir zu viel haben liegen lassen. Wir waren zu inkonsequent. In der entscheidenden Phase haben wir nicht getroffen, das war der Knackpunkt“, konstatierte Tobias Klisch. Die SG bleibt zunächst auf Platz vier der Württembergliga, was sich aber vermutlich ändern wird, sobald Waiblingen seine Nachholspiele ausgetragen hat. SG Schozach-Bottwartal:

Ernst, Hämmerling – Schmitz (1), Soteras-Merz (8), Volz (2), Ziegler, Schmid (3), Gallus (3), Rossmeier, Zieker (2), Saur (1), Heilmann (3/2), Zluhan (6/2), Durdevic.