Nach dem Seitenwechsel landeten mehr Würfe neben dem Tor. Die Gastgeber hielten ihre Führung bis Mitte der zweiten Hälfte konstant bei zwei bis vier Toren. In der 48. Minute kam die SG Leonberg/Eltingen jedoch wieder auf ein Tor zum 23:24 heran. Dass es für die Gäste nicht zum Ausgleich reichte, lag nicht zuletzt an den sehenswerten Paraden von Torhüter Philip Hämmerling, der über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung zeigte. In der 55. Minute parierte er beim Stand von 30:28 zudem einen Siebenmeter. Im Gegenzug war Luca Schmid zum 31:28 erfolgreich. Dies war der zehnte Treffer des erfolgreichsten SG-Schützen an diesem Abend. Ein weiterer sollte noch folgen. Nachdem Hämmerling in der Schlussphase zwei weitere gute Chancen der Gäste pariert hatte, sorgte Lukas Gallus fünf Sekunden vor der Sirene für den Endstand von 33:30.