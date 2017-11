Beilstein/Handball SG-Frauen sind jetzt alleiniger Tabellenführer

Heißt: Die SG ist mit 18:0 Punkten erstmals in dieser Saison alleiniger Spitzenreiter. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr ist das qualitativ hochwertig besetzte Team von Michael Stettner also voll in der Spur in Richtung angestrebter Meisterschaft.

Dass das im Tabellenmittelfeld positionierte Pfullingen auf diesem Weg nur eine kleine Hürde werden würde, war zu erwarten. Etwa 20 Minuten konnten die Gäste von der Alb aber durchaus mit der SG mithalten – bis die Gastgeber beim Stand von 11:8 eine Auszeit nahmen. „Bis dahin hatte unsere Abwehr wenig Zugriff, und vorne waren wir zu ungeduldig. Wir haben taktisch in der Auszeit nichts verändert, uns aber einfach nochmal gesammelt“, sagt Michael Stettner. Und das fruchtete offensichtlich: Bis zur 36. Minute zog die SG auf 20:8 davon, kassierte mit dem 20:9 dann ihr erstes Gegentor nach sage und schreibe 15 Spielminuten.