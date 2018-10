Beilstein/Handball SG-Frauen sind auf Wiedergutmachung aus

Im ersten Training dieser Woche am Montagabend war aber erst einmal die Aufarbeitung der 23:24-Niederlage beim TSV Heiningen anhand von Video und Gesprächen angesagt. Da es schon die zweite Schlappe nach einer klaren Führung war, passierte das diesmal „natürlich intensiver und noch eine Spur offener, konkreter und direkter als nach dem Spiel in Bönnigheim“, erklärt Stettner, fügt aber gleich hinzu: „Ich muss auch ganz klar sagen das die ersten 45 Minuten top waren, von daher gab es nicht nur Saures. Man darf das Positive nicht unter den Teppich kehren. Aber klar: Die letzten 15 Minuten gehen so in der Form dann nicht. Das Spiel ist jetzt aber abgehakt und wir schauen auf die nächste Aufgabe am Donnerstag.“ Und der Coach bekräftigt, dass sein Team auf Wiedergutmachung aus ist: „Ich hab hundertprozentiges Vertrauen in jede einzelne Spielerin, dass wir das gegen Mannheim besser machen und uns so präsentieren wie zuletzt im Heimspiel gegen die HSG Strohgäu.“