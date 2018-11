Beilstein/Handball SG dreht nach schlafmütziger erster Hälfte auf

Einen ganz großen Anteil an dem Erfolg und der klar besseren zweiten Halbzeit hatte am Donnerstagmittag SG-Keeperin Jasmin Schweizer. Während ihre Kollegin Tabea Kraft in den ersten 30 Minuten kaum einen Ball zu fassen bekam, drehte Schweizer in den zweiten 30 Minuten richtiggehend auf. Erst recht, nachdem sie in der 46. Minute einen Ball mit voller Wucht an den Hals gedonnert bekommen hatte und kurz behandelt werden musste. Nur Sekunden später hielt sie einen Siebenmeter. Dieser war der Startschuss zu einer grandiosen letzten Viertelstunde. Während Schweizer weiter einen Ball nach dem anderen hielt und passenderweise selbst nach dem Schlusspfiff noch einen Siebenmeter parierte, drehten ihre Vorderleute beflügelt von der guten Torhüter-Leistung auf. Hellwach tankten sie sich nun reihenweise im Angriff durch und waren zur Stelle, wenn es an die Abwehrarbeit ging. So schraubten sie das Ergebnis, das bis zum 20:18 (42.) stets eng war, auf zwischenzeitlich 27:20 (56.) hoch. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ganz anders verteidigt. Zudem war unser Rückzugsverhalten deutlich besser“, fand der Coach der Bottwartälerinnen.