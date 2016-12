Beilstein/Handball Schlusslicht mit starkem Neuzugang

Beilstein - Eigentlich ist die Lage vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag um 20 Uhr klar: Die Württembergliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal sind klarer Favorit, haben zu Hause in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben, liegen auf Platz drei der Tabelle. Die HSG Hohenlohe kommt dagegen als Schlusslicht und mit nur einem Punkt auf dem Konto in die Beilsteiner Langhanshalle. zudem hat die SG zu Saisonbeginn das Pokalspiel deutlich gewonnen. „Sicherlich sind wir in der Rolle des Favoriten – das abzustreiten wäre ziemlich schwer vermittelbar, und wir nehmen diese Rolle auch an“, sagt SG-Trainer Michael Stettner, schiebt aber sofort hinterher: „Ich habe direkt nach dem Spiel vergangene Woche in Ober-/Unterhausen begonnen zu predigen, dass man den Gegner nicht unterschätzen darf.“