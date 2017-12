Beilstein/Handball Noch ein Sieg fehlt zur perfekten Hinrunde

Ein klarer Sieg ist von der Papierform her auch gegen den SV Hohenacker-Neu-stadt zu erwarten. Denn der hat bislang erst vier Punkte geholt, allesamt zu Hause in der harzfreien Halle. Nicht nur deshalb ist Michael Stettner froh, in Beilstein zu spielen, sondern auch mit Blick auf die Personalsituation. „Anna Asmuth und Katharina Bieser sind noch länger verletzt. Torhüterin Jasmin Szota hat eine Grippe erwischt, ihr Einsatz ist fraglich. Tanja Brunn ist studienbedingt in Holland, Sina Klenk fällt weiter aufgrund gesundheitlicher Probleme aus“, zählt er auf, womit es vor allem am Kreis eng wird. Hier ist nominell nur noch Sarah Kreh am Start. „Nina Schumpp hat sich bereit erklärt auszuhelfen“, hat Stettner immerhin noch einen kleinen Joker in der Hinterhand.