In der Anfangsviertelstunde ließen die Gastgeberinnen zwar einige Chancen liegen, lagen aber dennoch über die gesamte Spieldauer in Führung. Theresa Müller hatte mit zwei frühen Toren zum 2:0 für einen guten Einstand gesorgt. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit blieben die Gäste dran, ehe der Tabellenführer davonzog. Mehrfach war die SG nach Tempogegenstößen erfolgreich wie beim 8:5 durch Sina Klenk in der 16. Minute. Der künftige Oberligist zeigte wiederholt schnelle und sehenswerte Angriffe. In der Defensive ließen sie wenig zu und nahmen den Gästen ein ums andere Mal den Ball ab. Bis zur Halbzeitsirene setzte sich die SG Schozach-Bottwartal auf 15:10 ab.