Beilstein/Handball Mehr als ein Klassenunterschied

Auch nach dem Wechsel ging es im gleichen Takt weiter. Beim 29:9 durch Melanie Guyomard in der 44. Minute betrug die Differenz erstmals 20 Tore. Die „Strafe“ für den 30. Treffer handelte sich nur eine Minute später Theresa Müller ein. Die Gäste mussten einem zeitweise schon leid tun. Am Ende leuchtete ein 36:14 von der Anzeigetafel, und es glich fast schon einem Akt der Nächstenliebe, dass diese nur wenige Sekunden nach der Schlusssirene schon wieder auf Null gestellt wurde.

„Es war wohl eine Mischung aus beidem“, antwortete Michael Stettner auf die Frage, ob denn nun seine Mannschaft so gut oder Bietigheim so schlecht gewesen sei. Er zeigte sich auf jeden Fall damit zufrieden, dass sein Team bis zum Ende konzentriert geblieben war und sein Spiel durchgezogen hatte. „Dass man bei so vielen Chancen nicht jeden Wurf trifft, ist auch klar. Denn die 40 Tore hätten wir heute locker vollmachen können – wenn nicht mehr.“ Zumindest scheint es nach dieser Vorstellung unwahrscheinlich, dass jemand sein Team auf dem Weg zum Aufstieg stoppen kann. Am ehesten scheint dazu der TSV Schmiden in der Lage, bei dem die SG in knapp zwei Wochen antreten muss.

SG Schozach-Bottwartal:

Szota, Kraft, Antl – Bieser (2), Berger (10/5), Kreh (3), T. Müller (2), S. Müller (1), Klenk (7), Spieth (4), Wunschik (2), Guyomard (2), Asmuth (3/2)