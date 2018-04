Beilstein/Handball Letztes Heimspiel der regulären Saison

Das Hinspiel bei der SG Ober-/Unterhausen gewannen die Bottwartälerinnen mit 33:27 – eines der knapperen Ergebnisse in dieser Saison. Allerdings führte man damals zur Pause bereits mit 18:5. „Die ersten 30 Minuten im Hinspiel waren die vielleicht besten der Saison, eventuell zusammen mit der ersten Halbzeit im Heimspiel gegen Herrenberg“, erinnert sich Stettner. „Die zweite Halbzeit war dann allerdings mal komplett indiskutabel – und zwar in jeglicher Hinsicht. Das war und ist natürlich auch Thema bei der Spielvorbereitung auf Samstag, das ist klar.“ Die größte Stärke der SG Ober-/Unterhausen, die mit 24:20 Punkten derzeit Tabellensiebter ist, sei „definitiv der Angriff. Sie haben sehr gute Rückraumspielerinnen auf beiden Halbpositionen. Wenn wir denen im Eins- gegen-eins Räume anbieten, wird es brutal. Weiter müssen wir das Zusammenspiel mit der Kreisläuferin unbedingt in den Griff bekommen“, fordert Stettner. Im Vergleich zum Spiel in Pfullingen vergangene Woche müsse man sich daher vor allem in der Abwehr wieder deutlich steigern.