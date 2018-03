Beilstein/Handball Längste Saisonreise und Derby in 48 Stunden

Doch personell war die SG in den vergangenen Wochen auch nicht besser besetzt, „und dennoch spielen sie im Moment richtig stark. Offenbar tut es einigen Spielern sehr gut, dass sie jetzt mehr Verantwortung übernehmen müssen“, sagt der Oberstenfelder Coach Michael Walter. Insbesondere auf Linkshänder Luca Schmid spielt er damit an, „der momentan ja gegen jeden seine Tore macht. Und Felipe Soteras Merz spielt seine Qualität in der Rückrunde immer mehr aus. Zudem haben sie eine sehr stabile Abwehr.“

Walter ist im dritten Jahr Trainer beim SKV. Im ersten Jahr hat er beide Derbys gegen die SG verloren, im zweiten beide gewonnen. Diese Saison gab es in der Hinrunde ein Unentschieden. Diese Bilanz möchte er nun gerne ins Positive drehen. „Das ist der einzige Grund, warum wir gewinnen wollen“, sagt er lachend und sieht die eigene Abwehr als Schlüssel zum Erfolg: „Das hat man zuletzt gegen Waiblingen wieder gesehen: Da stand die Abwehr nicht so gut wie in den Spielen zuvor, und schon haben wir vorne auch weniger Tore gemacht.“ Personell kann der SKV nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Adrian König fehlt weiterhin. „Außerdem hat Tobias Selcho etwas Rückenprobleme. Aber vor dem Derby lösen sich solche Wehwehchen ja meist wie von Zauberhand in Luft auf.“