Beilstein/Handball Kompromisslose Abwehr ist nötig

Mit der Leistung und der Effektivität in der Offensive war der SG-Coach zuletzt recht zufrieden, obwohl man in den beiden Spielen bei Tabellenführer TV Bittenfeld II und in Oberstenfeld insgesamt nur einen Punkt holte. „Aber wir haben in Bittenfeld 31 und in Oberstenfeld 29 Tore erzielt. Und man muss sich mal anschauen, wer da jeweils im Tor stand“, betont Klisch. Schließlich zählen Bittenfelds Daniel Sdunek und der Oberstenfelder Nikolai Uhl zu den besten Keepern der Württembergliga.

Im Derby beim SKV war erstmals Neuzugang Felipe Soteras-Merz für die SG Schozach-Bottwartal im Einsatz und erzielte dabei vier Tore. Der aus Pforzheim aus der 3. Liga gekommene Rückraumspieler hatte sich kurz vor Saisonbeginn den Mittelfuß gebrochen und daher bislang noch zuschauen müssen. „Ich war mit seinem Debüt sehr zufrieden. Natürlich fehlt ihm noch etwas der Rhythmus. Aber den bekommt er nur, wenn er spielt. In Oberstenfeld war er etwa 35 Minuten auf der Platte, das werden wir jetzt Stück für Stück steigern“, sagt Tobias Klisch. Am Sonntag dürfen er und die SG-Fans in der Langhanshalle sich nun also auch auf den ersten Heimspiel-Einsatz von Soteras-Merz für seinen neuen Verein freuen.