Beilstein/Handball „Ich hinterfrage ständig alles“

Ihr seid mit 3:5 Punkten aus den ersten vier Spielen gestartet. Wie bewertest Du den Saisonbeginn?

Der Saisonstart war nicht optimal. Ich möchte dabei jedes Spiel einzeln betrachten: Gegen Alfdorf hatten wir wenig Glück, waren sehr nervös, gegen Neuhausen machen wir trotz unserer Erfahrung das Ding wieder spannend, gewinnen es aber noch. Mit Schmiden kam eine Mannschaft, die uns in Sachen Geschwindigkeit einfach überlegen ist und den Abgang von Axel Steffens mehr als kompensiert hat durch das starke Kollektiv. Waiblingen war sicherlich bisher die Enttäuschung. Hier sind wir spielerisch wieder abgerutscht in alte Zeiten, in denen unser Spiel sehr ausrechenbar war.

Wo siehst Du die Hauptursachen dafür, dass es noch nicht rund läuft?

Wir haben in jedem Spiel starke Phasen gehabt, auf die wir aufbauen wollen. Allerdings fehlt uns bisher die Konstanz. Einer der Hauptgründe ist sicherlich die nicht sehr zufriedenstellende Vorbereitung. Wir waren nie vollzählig und mussten eine Woche vor Rundenbeginn zwei Rückraumspieler quasi neu einbauen. Wenn man so will, läuft bei uns gerade die zweite Vorbereitungsphase.

Wie sehr fieberst Du der Genesung von Felipe Soteras-Merz entgegen?

Ich freue mich natürlich darauf, wenn er wieder spielen kann. Vor allem, weil ich weiß, wie sehr Felipe darunter leidet, nicht aktiv zu sein. Aber weder ich noch die Mannschaft erwarten von ihm Wunderdinge. Er wird sich Stück für Stück ins Team arbeiten und uns dann mit seiner Qualität unterstützen.

Hinterfragst Du auch Deine Arbeit kritisch, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen?

Ich hinterfrage ständig alles. Ich analysiere jedes Spiel im Nachgang nochmal per Video und überlege mir, wo und wann man vielleicht etwas hätte anders machen können. Genauso versuche ich ständig meine Trainingsinhalte zu verbessern. Ziel ist es, im Training möglichst wettkampfnah zu trainieren. Das ist ein ständig laufender Prozess. Und zusätzlich versuche ich, in Gesprächen mit Spielern herauszufinden, wo ich ihnen weitere Hilfestellungen geben kann.

Wie ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft und beim Vorstand? Gab es da schon Gespräche über den Saisonstart?

Ich stehe im regen Austausch mit Andreas Gramsch und Christoph Hauser (SG-Leiter und Teammanager, Anm. d. Red.), sodass wir alle immer informiert sind. Die Stimmung in der Mannschaft ist natürlich nicht total ausgelassen, das wird in jeder Sportmannschaft nach zwei Niederlagen so sein. Es sind aber auch nur vier von 26 Spielen bisher absolviert.

Ihr spielt am Samstag gegen Schwaikheim, eine Mannschaft, gegen die sich die SG in der Vergangenheit häufig schwergetan hat und die ebenfalls mit 3:5 Punkten gestartet ist. Wo siehst Du die Stärken dieser Mannschaft? Was sind die Schlüsselfaktoren, um gegen sie erfolgreich zu sein?

Es gibt ein ganz gutes Sprichwort im Sport: Nichts ist vergänglicher als Erfolg von gestern. Was ich damit sagen will: Für uns spielen die Ergebnisse aus der Vergangenheit gegen Schwaikheim überhaupt keine Rolle. Im Übrigen haben letzte Runde beide Mannschaft jeweils beim anderen auswärts gewonnen. Zu Schwaikheim selbst: Mit Dennis Gabriel und Simon Lorenz haben sie sicherlich zwei überdurchschnittliche Rückraumspieler, die es gilt, gemeinsam zu bekämpfen. Außerdem stehen sie hinten gut mit ihrer körperlich starken Truppe in der 6:0-Abwehr und haben sehr flinke Außen. Es wird also wichtig sein, Geduld an den Tag zu legen und die Abwehr in die Seitwärtsbewegung zu bekommen, um klare Tormöglichkeiten zu bekommen.

Im Pokalspiel am Dienstag fehlten Torhüter Philip Hämmerling und Rückraumspieler Dennis Saur krankheitsbedingt. Wie schätzt Du die Chancen ein, dass sie am Samstag wieder dabei sind? Gibt es noch weitere „Wackelkandidaten“?

Ich gehe Stand heute davon aus, dass beide spielen können, auch wenn sie vielleicht nicht ganz bei 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit sein werden. Und mittlerweile hat sich auch Sebastian Schmitz zu den Patienten geselllt, sein Einsatz ist daher fraglich.