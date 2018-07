Beilstein/Handball Große Kulisse und ein gutes Spiel

Beilstein - Es war nur ein Freundschaftsspiel und bei vier Klassen Unterschied auch von sehr überschaubarer sportlicher Bedeutung. Dennoch waren rund 400 Zuschauer am Dienstagabend in die Beilsteiner Langhanshalle gekommen, um sich die Partie zwischen Handball-Württembergligist SG Schozach-Bottwartal und dem Bundesligisten TBV Lemgo Lippe anzuschauen. „Sportliche Schlüsse werde ich aus diesem Spiel sicher keine ziehen können“, sagteSG-Trainer Tobias Klisch schon im Vorfeld. „Die Jungs sollen Spaß haben, möglichst die ersten fünf bis zehn Minuten einigermaßen mithalten und zeigen, dass auch in der Württembergliga Handball gespielt wird.“