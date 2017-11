Beilstein/Handball Gegner zelebriert neue Form des Handballs

Dazu kam, dass Fellbach vor allem in der ersten Halbzeit eine starke 6:0-Abwehr vorwies. Philipp Kroll gelangen vereinzelt Tore aus dem Rückraum, ansonsten lief die SG wie gegen eine Wand. Und war diese mal durchbrochen, war da noch Keeper Benjamin Krotz, der bis zum Sommer bei der SG gespielt hatte. Der Neu-Fellbacher erwischte einen Sahnetag, zeigte reihenweise starke Paraden und wurde dafür vom mitgereisten Anhang mit „Benni, Benni“- Sprechchören gefeiert.

All das deutet an: Der Spielverlauf verlief nicht zugunsten von Schozach-Bottwartal. Ab dem 5:6 (11.) lag die SG stets in Rückstand. Zur Pause lief sie einem 12:19 hinterher. „Es war bezeichnend, dass wir eine Minute vor der Sirene ein Tor werfen, dann aber noch zwei bekommen“, haderte Klisch, der bei seinen Spielern auch „den letzten Siegeswillen“ vermisst habe. Zu Beginn des zweiten Durchgangs traf die SG in 90 Sekunden dreimal, eine Aufholjagd folgte aber nicht. Im Gegenteil: Nachdem im ersten Durchgang Fellbachs Constantin Schäfer aufgeblüht war, traf nun Rückraumschütze Andreas Blodig aus allen Lagen. Auch sonst ließ Fellbach keinen Deut nach und zog letztlich auf zehn Tore davon.

SG Schozach-Bottwartal:

Hämmerling, Ernst – Soteras-Merz (1), Volz (2), Schmitz, Kroll (7), Schmid (1), Gallus, Rossmeier, Zieker (4), Saur (4), Heilmann (6/6), Zluhan (2/1), Durdevic (1).