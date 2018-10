Beilstein/Handball Gegen offensivstarke Waiblinger ist wieder die Abwehr gefragt

Beilstein - Vor allem dank einer sehr starken Abwehr, aber auch aufgrund einer cleveren Leistung im Angriff haben die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal zuletzt beim TV Flein deutlich gewonnen. „Ich hoffe, dass wir das entsprechende Selbstvertrauen mitnehmen und sich die Siegesroutine in unseren Heimspielen weiter fortsetzt“, sagt Trainer Tobias Klisch nun mit Blick auf das nächste Heimspiel. Am Donnerstag um 17 Uhr gastiert der VfL Waiblingen in der Beilsteiner Langhanshalle, in der die SG zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen hat.