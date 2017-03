Beilstein/Handball Einsatz, Kampf und Glaube zeigen

„Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel“, sagt Michael Stettner ganz bescheiden, gibt aber zu, dass sich die Situation im Vergleich zu Beginn der Saison schon etwas verändert hat. „Natürlich schaut man mittlerweile beim Lesen der Ergebnisse erstmal auf andere Teams als noch in der Hinrunde – alles andere wäre Quatsch und unglaubwürdig“, so der Coach des Aufsteigers, der sich eigentlich erstmal nur den Klassenerhalt auf die Fahnen geschrieben hatte, nun aber als Tabellenzweiter direkt in die Aufstiegs-Relegation rutschen könnte. Verrückt machen lässt sich das Team von dieser Entwicklung aber nicht. „Ich bin froh, dass die Spielerinnen da absolut geerdet sind in diesem Punkt“, sagt Michael Stettner. Zumal die personelle Lage auch am Samstag wieder suboptimal ist.

Bei Franziska Jakob ist unklar, wie es nach ihrem Bänderriss geht. „Sie ist seit Dienstag wieder im Training und wird am Samstag dabei sein, aber bei hundert Prozent ist sie sicherlich noch nicht“, berichtet Stettner. Dorothee Döffinger konnte wegen ihres Studiums lediglich am Dienstag trainieren und Sophia Müller musste aus denselben Gründen sogar die komplette Woche aussetzen. „Das macht die Aufgabe natürlich nicht gerade einfacher“, meint der SG-Trainer, der aber zumindest froh ist, dass Katharina Bieser wieder zurück ist aus ihrem mehrwöchigen Urlaub. „Sie hat zwar noch etwas Trainingsrückstand, aber das ist normal“, findet er. Generell würde es jedoch immer schwieriger werden, „das bisherige Niveau zu halten bei einem solch kleinen Kader“, so der Beilsteiner Coach. „Man muss nächste Saison definitiv einen größeren Kader ins Rennen schicken – das ist meiner Meinung nach unausweichlich“, meint er. Daran werde aktuell gearbeitet.