Beilstein/Handball Ein Super-Einstand des SG-Neuzugangs

Mit Theresa und Sophia Müller sowie Janina Spieth spielte Asmuth lange Jahre beim TV Großbottwar. Und auch mit Nina Schump und Danielle Pantle verbindet sie eine Großbottwarer Vergangenheit. „Wir haben in der Jugend zusammen gespielt“, erzählt sie. Sie alle klatschen Asmuth nach der Partie gratulierend auf die Schulter. Die 22-Jährige genießt die Situation sichtlich, ist sie in den vergangenen Monaten doch kaum auf dem Feld gestanden.

„Ich habe die Vorbereitung in Möglingen mitgemacht, bin dann aber für sieben Wochen nach England. Danach war es schwer für mich, wieder ins Team reinzukommen“, erzählt sie. Da sie diese Woche auch noch wegen ihres BWL-Studiums für ein halbes Jahr nach Dortmund zieht, war der Plan schließlich dieser: Pause machen und erst nächste Saison wieder angreifen – dann aber im Trikot der SG Schozach-Bottwartal. Dass es nun doch schon früher zum Wechsel kam, ist Theresa Müller zu verdanken. „Therry hat mich letzte Woche gefragt, ob ich aushelfen kann, da es personell etwas eng ist. Die Freigabe hatte ich ja, also habe ich ja gesagt“, erzählt Asmuth.

Geplant ist nun, dass sie in den kommenden Wochen zu den wichtigen Spielen kommt. „Außerdem schaue ich, dass ich in Dortmund einen Verein zum Trainieren finde“, erzählt sie. Schließlich möchte sie fit sein, um dem Team so wie am Samstagabend beim 31:15 weiterzuhelfen.

Apropos Spiel: Das war eine eindeutige Sache für den Tabellenzweiten. Zu Beginn mühten sich die Gastgeberinnen zwar etwas, bis zum 14:6-Pausenstand war der Bann aber gebrochen. „Unsere Abwehr war dann richtig gut“, fand Michael Stettner, der „in keinem Moment Angst hatte, dass da was schief gehen könnte“. Über ein 25:11 (48.) schraubte man das Ergebnis immer weiter nach oben. Anteil daran hatten alle. Trumpfte in Hälfte eins Theresa Müller auf, so sprangen später, als sie in Manndeckung genommen wurde, wieder alle anderen in die Bresche. Danielle Pantle, Janina Spieth, Dorothee Döffinger und Franziska Jakob etwa. Aber auch die beiden Torhüterinnen Samira Antl und Jasmin Szota erwischten einen glänzenden Tag. Während Antl in Hälfte eins mehrere Paraden zeigte und sogar zwei Siebenmeter rausholte, knüpfte Szota in Hälfte zwei nahtlos an die gute Vorstellung an. Heraus stach am Abend aber trotzdem eine: Anna Asmuth. „Dass es sofort so gut lief, hat mir Selbstvertrauen gegeben, gerade bei den Siebenmetern“, sagte sie. Acht Mal trat sie von der Linie an, achtmal traf sie. Kein Wunder, dass sie übers ganze Gesicht strahlte. SG Schozach-Bottwartal:

Antl, Szota – Jakob (2), Döffinger (1), Kreh, Mangold, T. Müller (4), Spieth (2), S. Müller (1), Schump, Asmuth (14/8), Pantle (7).