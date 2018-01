Beilstein/Handball Duell der Sieger der Vorwoche

Beilstein - Wenn die Württembergliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Sonntag (15 Uhr) in der Beilsteiner Langhanshalle auf die SF Schwaikheim treffen, dann spielen in den Augen von SG-Trainer Michael Stettner die „beiden Sieger des vergangenen Spieltags“ gegeneinander. Dabei hatte die SG zuletzt frei. „Aber wir haben von den unerwarteten Niederlagen von Kochertürn und Schmiden profitiert. Ebenso wie die Schwaikheimerinnen, die nach mehreren Siegen in Folge wieder voll im Rennen um den Relegationsplatz sind“, sagt der Coach des unangefochtenen Tabellenführers. Mit 24:0 Punkten thront die SG an der Spitze, gefolgt von der SG H2Ku Herrenberg II, dem TSV Schmiden (jeweils 21:7), der HSG Kochertürn/Stein (20:6) und Schwaikheim (20:8).