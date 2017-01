Beilstein/Handball Die SG trifft auf den „besten Kader der Liga“

Dabei haben die Schmidener in den Augen von SG-Trainer Tobias Klisch den „besten Kader der Liga. Die haben so einige Spieler in ihren Reihen, denen man einfach gerne beim Handballspielen zuschaut.“ Allen voran nennt er hier Mittelmann Axel Steffens: „Er ist jemand, der versucht, das Spiel über 60 Minuten unter Kontrolle zu halten. Wenn ihm das gelingt, dann ist Schmiden nur sehr schwer zu bezwingen.“ Doch sei Steffens nicht der einzige Schmidener mit herausragenden Qualitäten. „Simon Junker im Rückraum ist ein sehr guter Mann, Christian Joos am Kreis eine Macht und Moritz Klenk ein sehr talentierter Nachwuchsspieler. Sie sind insgesamt brutal ausgeglichen und haben auf keiner Position eine Schwachstelle“, findet Klisch. Andererseits hat sich der TSV Schmiden in dieser Saison auch schon ein paar überraschende Ausrutscher geleistet, wie zum Beispiel die zwei Niederlagen gegen Schwaikheim oder die Pleiten in Altensteig, Bietigheim oder Waiblingen.

Dennoch ist der TSV Schmiden für Tobias Klisch „allein schon aufgrund des Personals“ der Favorit in dieser Begegnung. Denn die SG Schozach-Bottwartal muss nach wie vor auf Dennis Saur, Philipp Kroll und Jonas Heilmann verzichten. Bei Spielmacher Saur, der eine Kapselverletzung am Sprunggelenk, einen Sehnenabriss am Zeigefinger und Schulterprobleme hat, hofft Klisch, „dass er vielleicht nächste Woche schon wieder spielen kann“. Philipp Kroll mache nach seiner Knie-OP im Dezember langsam Fortschritte und „kann uns eventuell schon im Laufe des Februar wieder helfen“. Bei Jonas Heilmann (Bandscheibenvorfall) wagt der Trainer hingegen noch keinerlei Prognose.