Beilstein/Handball Die SG macht nicht mehr als nötig

Und so war die Spannung in der zweiten Halbzeit überschaubar. Die SG machte nicht mehr als nötig, hielt den Gegner aber immer auf Distanz. „Wir haben uns in der Abwehr einige Male nicht an die Absprachen gehalten, vor allem gegen Tim Großmann“, monierte Tobias Klisch, dass der HSG-Linksaußen zu insgesamt acht Toren kam. „Das war zum Teil zu einfach, weil wir genau wussten, was da kommt.“ Am letztlich souveränen Endstand von 32:28 änderte dies nichts, dennoch war Klisch klar: „In zwei Wochen gegen den SV Fellbach müssen wir noch eine Schippe drauflegen.“

SG Schozach-Bottwartal:

Ernst, Hämmerling – Schmitz, Linder, Soteras Merz (3), Volz (1), Kroll (7), Ziegler, Rossmeier (3), Zieker (4), Saur (2), Zluhan (11/3), Heilmann, Durdevic (1).