Beilstein/Handball Die SG hat zwei entscheidende Spiele vor der Brust

Beilstein - Dass es bei den Württembergliga-Handballern der SG Schozach-Bottwartal in dieser Saison nicht rund läuft, ist kein Geheimnis. Mit möglichst zwei Siegen am Samstag um 20 Uhr gegen den TV Flein und am kommenden Wochenende bei der HSG Schönbuch möchte der Verein zumindest die mögliche Abstiegsgefahr und damit den Worst Case im Keim ersticken. Denn die beiden nächsten Gegner stecken selbst tief drin im Tabellenkeller – und könnten die SG Schozach-Bottwartal mit Siegen in den direkten Duellen dort mit hineinziehen.