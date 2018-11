Beilstein/Handball Die SG hat einen Sieg fest eingeplant

Die vergangenen Trainingseinheiten waren aus Sicht des SG-Trainers nicht optimal. „Viele Spieler waren beruflich stark eingespannt und fehlten daher. Da muss jetzt jeder Einzelne auf dem Feld die Antwort geben, dass er diese Freiheiten zurecht bekommen hat“, fordert Klisch. Andererseits scheint es beim kommenden Gegner derzeit auch nicht rund zu laufen: „Sie haben am Dienstag angefragt, ob wir das Spiel nicht verlegen könnten, weil sie so viele Ausfälle haben. Wir haben das geprüft. Aber es gab wirklich keinen Termin mehr, an dem es gegangen wäre“, berichtet Klisch, der jedoch warnt: „Vielleicht haben sie ja deshalb etwas Wut im Bauch. Und angeschlagene Boxer sind ja bekanntlich am gefährlichsten.“

Angeschlagen ist bei der SG Schozach-Bottwartal derzeit lediglich ein Spieler: „Markus Rossmeier laboriert an einer Fersenverletzung. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag nicht spielen wird“, so Klisch. Ansonsten fehlt dem SG-Coach nach aktuellem Stand der Dinge nur Christian Zluhan, der noch eine Partie seiner Vier-Spiele-Sperre abzusitzen hat.