Beilstein/Handball Die SG-Frauen marschieren weiter siegreich durch die Liga

Wie gut die Defensivleistung seiner Mädels war, lässt sich alleine schon an den Toren der zweiten Halbzeit ablesen. Zwischen der 30. und der 52. Minute kassierten die Bottwartälerinnen gerade einmal drei Gegentore. Sie selbst erzielten elf Tore in diesem Zeitraum und zogen so uneinholbar davon. Bereits zur Halbzeit beim Stand von 15:9 war die Messe jedoch weitestgehend gelesen, der Favorit voll in der Spur. „Leider haben wir in den letzten sieben Minuten der Partie abreißen lassen, nicht mehr so konsequent verteidigt und den Gegner mit einem 7:2-Lauf unnötig zur Kosmetikkorrektur eingeladen“, meinte Michael Stettner. „Das ist alles okay, aber wir hätten in diesem Spiel deutlich mehr als 40 Tore werfen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Daran müssen wir arbeiten. Ebenso daran, dass wir zu viele Gegentore aus dem Rückraum bekommen haben“, resümierte er weiter.