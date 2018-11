Beilstein/Handball Die SG-Frauen fordern den Spitzenreiter

Nur eine Niederlage hat der TSV Wolfschlugen im bisherigen Saisonverlauf kassiert, dies war am dritten Spieltag beim Tabellenzweiten HSG St. Leon/Reilingen. Hinzu kommt noch ein Unentschieden bei der SG Heidelsheim/Helmsheim. Die SG Schozach-Bottwartal hat gegen Schlusslicht VfL Waiblingen II sowie in Bönnigheim und in Heiningen verloren. „Gegen Waiblingen haben wir einfach nur schlecht gespielt. In den anderen beiden Spielen haben wir die Partie aber 40 bis 45 Minuten klar dominiert, dann aber völlig den Faden verloren“, sagt Michael Stettner. Für ihn ist daher klar: „Wir sind gegen Wolfschlugen sicher nicht der Favorit. Aber wir können jeden Gegner in dieser Liga schlagen.“