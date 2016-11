Beilstein/Handball Der SKV nimmt den siebten Anlauf

SG-Coach Tobias Klisch ist sich zwar bewusst, dass er eine mittlerweile stattliche Siegesserie zu verteidigen hat. „Doch auch, wenn es zuvor sechs Niederlagen gegeben hätte, würde wir das Spiel genauso gewinnen wollen“, stellt er klar – und widerspricht seinem Oberstenfelder Kollegen: „Ich denke, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird. Angesichts unserer Personalsorgen sehe ich uns nicht unbedingt in der Favoritenrolle.“ Denn am Dienstag habe man das Training abbrechen müssen, „weil ich nur noch fünf gesunde Spieler hatte. Da war nicht einmal ein vier gegen vier möglich.“ Neben dem sicher ausfallenden Jonas Heilmann zählt Klisch eine ganze Reihe von Spielern auf, deren Einsatz fraglich sei: Marco Schilpp, Philipp Kroll, Tobias Deuring, Markus Rossmeier und Sebastian Schmitz. Ein weiteres kleines Fragezeichen steht hinter Christian Zluhan. Der soll am heutigen Freitag aus Singapur zurückkommen. „Ich hoffe mal nicht, dass der Pilotenstreik ihm und uns da einen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Klisch. Immerhin ist Dennis Saur wieder gesund. Der hatte am vergangenen Sonntag beim TSV Alfdorf krankheitsbedingt gefehlt, woraufhin Tobias Klisch selbst erstmals für die SG zum Einsatz kam und 40 Minuten lang auf der Mittelposition spielte. Zumindest in dieser Länge wird sich das diesmal wohl nicht wiederholen. Doch trotz der Probleme sei die Stimmung im Training zuletzt gut gewesen: Ich habe das Gefühl, dass die Jungs hungrig und mit der aktuellen Tabellensituation nicht zufrieden sind. Denn wir stehen zwar auf Platz drei, könnten mit dieser Zahl von Minuspunkten aber auch Sechster sein“, sagt Klisch.

Was die möglichen Ausfälle bei der SG betrifft, so ist sich Michael Walter ziemlich sicher, „dass die sich alle zusammenreißen werden, wenn es gegen Oberstenfeld geht. Erst wenn sich einer am Samstagabend nicht aufwärmt, glaube ich dran, dass er auch nicht spielt.“ Für seine eigene Mannschaft sieht es personell hingegen gut aus: „Nach aktuellem Stand werden bis auf Michael Weiss alle Mann an Bord sein“, erklärt der SKV-Coach, der gegen die SG vor allem auf eine gute Defensive hofft. „Philipp Kroll ist im Rückraum natürlich eine echte Waffe. Und wenn dann noch Dennis Saur und Tobias Deuring dazukommen, wird das sehr schwer zu verteidigen. Zumal sie ja auch mit Daniel Zieker einen überragenden Kreisläufer haben. Die Anspiele zu ihm müssen wir möglichst unterbinden.“ Zudem fordert Walter von seinem Team ein „gutes Rückzugsverhalten, da die SG sehr schnell spielt“.

Umgekehrt warnt Tobias Klisch vor allem vor der starken Abwehr der Oberstenfelder. „Manuel und Florian Koch sowie Sebastian Sauerland sind sicherlich nicht mehr die Schnellsten. Aber wenn die da hinten Beton anrühren, zumal sie ja noch mit Nikolai Uhl einen überragenden Keeper im Kasten haben, dann können sie ihre schnellen Leute einsetzen. Genau diese leichten Tore dürfen wir ihnen nicht ermöglichen.“

Einig sind sich beide Trainer übrigens darin, dass sie sich auf dieses Spiel vor der zu erwartenden Kulisse freuen. „Die Halle wird voll und die Stimmung super sein“, gehen Klisch und Walter von der passenden Derby-Atmosphäre aus.