Beilstein/Handball Das Kribbeln ist diesmal wieder etwas stärker

Bereits drei Niederlagen hat der TSV in diesem Jahr kassiert, in der gesamten Hinrunde waren es nur zwei. Zuletzt gab es ein überraschend deutliches 24:32 zu Hause gegen die SG BBM Bietigheim III. „Warum sie in der Rückrunde nicht so stabil sind, da kann und will ich mir kein Urteil erlauben. Wir machen vor dem Spiel unsere Hausaufgaben und sind dann auf alles vorbereitet, haben es also selbst in der Hand und schauen weniger auf die Form vom Gegner“, sagt Michael Stettner. Aufpassen müsse man auf jeden Fall auf Judit Lukacs. „Im Angriff hängt beim TSV vieles von ihrer Tagesform ab. Generell ist der Rückraum von Schmiden gut besetzt, genau wie der Kreis. Sie stellen mit uns zusammen den besten Angriff der Liga. Wir werden also in der Abwehr entsprechend gefordert sein und wissen, dass wir da ansetzen müssen, um die zwei Punkte in Beilstein zu behalten. Das wird eine schwere Aufgabe, worauf wir uns aber freuen.“