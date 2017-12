Beilstein/Handball „Das hat Spaß gemacht heute“

So hatten sich die Württembergliga-Handballer der SG Schozach-Bottwartal ihren Jahresabschluss vorgestellt. Am Samstagabend gewann das Team von Trainer Tobias Klisch mit 33:25 (17:12) gegen die TSF Ditzingen und kletterte dadurch in der Tabelle um drei Plätze nach oben auf Rang vier. „Das hat Spaß gemacht heute, wir haben verdient gewonnen“, resümierte Klisch nach der Partie und meinte: „Das war ein guter Jahreausklang, denn die Ditzinger sind ja keine Laufkundschaft. Sie haben zuletzt viermal in Folge gewonnen, wir zweimal verloren.“