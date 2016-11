Beilstein/Handball Das Derby der Rumpf-Teams

Bei der SG sind Lisa Kümmerlen und Melanie Schulz bereits kurz nach Saisonstart für den Rest der Spielzeit außer Gefecht gesetzt worden. Jetzt kommt mit Elena Koch der nächste Langzeit-Patient hinzu. „Sie hat am Montag Ihren OP-Termin. Da stellt sich dann auch heraus, ob Ihr Kreuzband ,nur’ angerissen oder womöglich ganz durch ist“, erklärt Trainer Michael Stettner, der zudem auch auf Danielle Pantle verzichten muss. „Sie hat eine Rippenfellentzündung, hätte aus privaten Gründen allerdings eh gefehlt.“ Ein Fragezeichen steht noch hinter Dorothee Döffinger und Isabel Mangold. „Döffinger laboriert noch an Ihrer Bänderverletzung, war aber am Dienstag im Training. Da müssen wir schauen, ob es für Sonntag schon reicht. Bei Isabel Mangold besteht entgegen den ursprünglichen Befürchtungen nun doch die Chance auf einen Einsatz nach Ihrem Kieferbruch“, hat Stettner bei diesen beiden zumindest noch Hoffnung.

Beim TV Großbottwar fehlen bereits seit Saisonbeginn Katrin Döttinger, Jennifer Camara und Pia Kapfenstein, kurz danach fiel auch Vanessa König aus. Aktuell muss Trainer Uwe Salvo noch auf Torhüterin Lisa Tometschek wegen einer Knieverletzung verzichten. Da Alexandra Ziegler ebenfalls angeschlagen ist, wird Katharina Ehmer aus der zweiten Mannschaft als zweite Torhüterin ins Team rücken. Fraglich ist noch der Einsatz von Jennifer Rapp, die unter der Woche krank war. Stefanie Wolf, die am vergangenen Wochenende noch gefehlt hatte, ist dagegen wieder gesund und kann am Sonntag spielen. Sie ist neben Saskia Kapfenstein eine von den beiden Spielerinnen bei den Störchen, vor denen SG-Trainer Michael Stettner warnt, weil sie „die Tore auch außerhalb der Nahwurfzone erzielen können“. Zudem müsse man auf die Konter des TVG aufpassen, „insbesondere über die linke Seite“.

Beide Mannschaften sind derzeit also in einer ähnlichen personellen Situation, was sich natürlich auch auf den Trainingsbetrieb auswirkt. „Ich kann mir schon vorstellen wie das beim TVG abläuft. Wie auch bei uns ist da vermutlich an ein ordentliches Training mit sechs gegen sechs nicht oder kaum zu denken. Auf Dauer wird es da von Spiel zu Spiel schwieriger, das Niveau zu halten“, weiß Michael Stettner. Bei seinem Team gab es vergangene Woche im Auswärtsspiel beim SV Ludwigsburg-Oßweil nach einer starken ersten Halbzeit einen völligen Einbruch in der zweiten Hälfte. „Das haben wir am Dienstag vor dem Training nochmal besprochen, und damit ist das Thema auch erledigt“, hat er diese Partie abgehakt. „Da beide Teams große Verletzungssorgen plagen, wir aber ein Heimspiel haben und in der Tabelle weiter oben stehen, können wir wohl eine leichte Favoritenrolle nicht abstreiten“, ist sich Stettner bewusst, fügt aber hinzu: „Wir sind gewarnt und tun gut daran, voll fokussiert in das Spiel zu gehen. Was passiert, wenn wir das nicht tun, das haben wir in Oßweil gesehen. Wenn wir aber unsere Stärken ausspielen können, bin ich absolut sicher, dass wir zwei Punkte holen können.“

Uwe Salvo sieht vor allem die Abwehr der SG als „deren Prunkstück. Das zeigt, dass die Mannschaft viel Kampfgeist hat. Zudem sind sie individuell sehr stark. Wenn ich eine aus dem Kader streichen dürfte, dann wäre das Janina Spieth.“ Die ist eine der SG-Spielerinnen mit TVG-Vergangenheit. Daneben haben auch Theresa und Sophia Müller schon bei den Störchen gespielt. Umgekehrt trifft Stefanie Wolf auf ihre ehemalige Mannschaft. „Das wird ein echtes Derby mit vielen Zuschauern“, hofft Uwe Salvo. „Wir gehen zwar als Außenseiter in die Partie, aber aufgrund der aufsteigenden Tendenz zuletzt gegen Nordheim rechnen wir uns schon etwas aus.“