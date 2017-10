Beilstein/Handball Besser machen als im Pokal

Beilstein - Die Saison in der Handball-Württembergliga der Frauen ist noch jung, doch die SG Schozach-Bottwartal spielt morgen Abend (18 Uhr) bereits zum zweiten Mal gegen die WSG Alfdorf-Lorch-Waldhausen, kurz WSG ALLOWA. Denn Anfang September trat das Team von Trainer Michael Stettner in der ersten Runde des HVW-Pokals in Lorch an und gewann nur mit 26:22. „Nur“, weil Stettner mit diesem Auftritt gar nicht zufrieden war: „Das war mit Abstand unser schlechtestes Pflichtspiel in der bisher noch recht jungen Saison. Das weiß ich, und das wissen die Spielerinnen.“