Beilstein/Handball Auf die SG warten „ein paar richtige Brocken“

Beilstein - An das Hinspiel von Handball-Württembergligist SG Schozach-Bottwartal beim VfL Waiblingen hat Trainer Tobias Klisch keine guten Erinnerungen, die SG verlor damals mit 24:31. „Da haben wir unterirdisch gespielt. Daher werde ich meine Mannschaft schon in die Pflicht nehmen, eine Reaktion auf diese Partie zu zeigen“, sagt der Coach mit Blick auf das Rückspiel am Samstagabend (20 Uhr) in der Beilsteiner Langhanshalle.