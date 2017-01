Beilstein/Handball An drei Tagen bleibt auch Zeit für die Details

Frederik Griesbach ist einer von 20 Trainern, die beim sechsten Wintercamp der SG Schozach-Bottwartal in Beilstein dabei sind. Darunter zahlreiche ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler. Unter ihrer Anleitung dreht sich für die 180 Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 16 Jahren an drei Tagen alles um Handball. In jeweils 70-minütigen Einheiten zwischen 9 und 20 Uhr stehen für sie Wurf- und Passtechniken, das Abwehrverhalten, Angriffstraining oder Koordination und Athletik auf dem Programm. „Hier geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Sondern darum, dass die Teilnehmer besser werden“, sagt der 27-jährige Griesbach, der in der dritten Liga für den TSB Horkheim spielt und bereits Trainer des A-Junioren-Bundesliga-Teams des Vereins ist.

Während Griesbach zum zweiten Mal beim SG-Camp weilt, feiert Daniel Haase hier seine Premiere. Der 34-Jährige ist Co-Trainer beim Zweitligisten TUSEM Essen und Jugendkoordinator des Vereins. Eigens für das Camp kam er nach Süddeutschland. „Der Kontakt kam durch unser Trainingslager zustande, das wir hier vergangenes Jahr abgehalten haben. Die SG-Verantwortlichen kamen dann zum Gegenbesuch zu unserem Spiel gegen die SG BBM Bietigheim“, so Haase. Nach seinen ersten Eindrücken schätzt er am Camp, dass „vor allem Zeit für die kleinen Details ist, was sonst im Verein eher schwierig ist“. Generell sei es wichtig, dass kleinere Vereine wie die SG sich engagierten und so zwei, drei Spieler ausbilden könnten, die dann den Weg zu größeren Klubs gehen. „Davon leben die großen Vereine“, meint er. Generell sei Deutschland in der Handball-Nachwuchsarbeit „auf einem guten Weg“, auch dank der neu geschaffenen A-Junioren-Bundesliga, meint er.

Mit seiner Mädchengruppe nimmt Daniel Haase die Wurftechnik unter die Lupe, lässt die Teilnehmerinnen auch mal im Sitzen oder Liegen werfen. Oder aber die Koordination wird geschult, in dem sich zwei gegenüberstehende Mädchen gleichzeitig zwei Bälle hin- und herwerfen. Dem Coach ist dabei besonders wichtig, wie Ellbogen und Handgelenk bewegt werden.

180 Teilnehmer bedeuten für das SG-Wintercamp einen neuen Rekord. „Damit sind wir an der Grenze angelangt. Wir wollen ja nicht die Hallen vollstopfen, sondern in kleinen Gruppen individuell fördern. Da sollten es nicht mehr als 15 Kinder pro Trainer sein. Es geht ja um die Qualität, die wir liefern wollen“, meint Edwin Gahai, SG-Jugendkoordinator und Mitorganisator des Camps. „Unser Ziel ist, in der großen Gemeinschaft etwas zu bewegen, sich zu begegnen. Und die Teilnehmer zu verbessern.“ Im Einsatz sind dafür gleichzeitig stets rund ein Dutzend Ehrenamtliche, die sich um die Verpflegung, das Abendprogramm und die Übernachtungen kümmern. Neben den vielen Teilnehmern aus der Region nehmen manche auch eine deutlich längere Anfahrt auf sich. „Da machen die Eltern dann drei Tage lang Urlaub im Bottwar- und im Schozachtal, während die Kinder trainieren“, so Edwin Gahai. „Das Camp bringt also auch ein touristisches Engagement mit sich.“