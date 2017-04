Beilstein - Ein 51-Jähriger hat leichte Verletzungen erlitten, als er am Dienstag kurz vor 17 Uhr mit seinem Traktor verunglückte. Der Mann fuhr mit dem Schlepper den Reifstangenweg in Richtung der Ölstraße. Aus unbekannter Ursache geriet er mit dem Traktor nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle. Der Traktor überschlug sich in einem Straßengraben. Der 51-Jährige ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Freiwillige Feuerwehr Beilstein rückte mit acht Mann aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.