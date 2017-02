Beilstein Gemeinderat ist gegen Fußball-Verbot

Beilstein - Im Grunde ist das eine bedauerliche Angelegenheit“, befand Bürgermeister Patrick Holl direkt zu Beginn einer Diskussion um den Spielplatz „Löchle“. Eine Angelegenheit, die sich bereits mehr als zehn Jahre hinzieht und die auch am Dienstagabend wieder den Gemeinderat beschäftigt hat. Die Sache ist die: Direkt an den Platz schließt sich eine Grünfläche an – und auf der wird regelmäßig „gebolzt“. Das macht natürlich Lärm. „Dadurch sehen sich Anwohner beeinträchtigt“, erklärte der Rathauschef. Im Jahr 2005 hatten mehrere Parteien deshalb Klage erhoben „und eindeutig Recht bekommen“. In Folge dessen mussten Tore und Basketballkörbe abgebaut werden. Ruhe kehrte trotzdem nicht ein. Es gab weiterhin Beschwerden, so auch im Spätsommer 2016. Denn die Kinder benutzen die Fläche mit Hilfe von improvisierten Toren auch weiterhin.