Beilstein Gemeinden fühlen sich abgehängt

Dabei gibt es durchaus auch Gewinner. Wer von Affalterbach nach Stuttgart will, muss derzeit, um mit dem Bus nach Marbach zu S-Bahn zu kommen, für zwei Zonen bezahlen. Ab nächstem Jahr liegen Marbach, Erdmannhausen und Affalterbach in einer Zone. Statt bisher fünf Zonen werden es von Affalterbach nach Stuttgart nur noch drei sein. Wer von Benningen zum Flughafen will, hat künftig nur noch vier statt bisher sechs Zonen vor sich. Der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon sieht nicht nur als überzeugter Bahnfahrer, sondern auch politisch große Vorteile durch die Tarifreform.

Zurück zu Beilstein: Die Formulierung, es habe „keine Kommunikation“ gegeben, will der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Oliver Kämpf nicht auf die Stadtverwaltung bezogen wissen, sondern meint damit, dass der Verband Region Stuttgart als Auftraggeber sich nicht genügend um die Belange der Randgemeinden gekümmert habe, zumal Beilstein aus der Region Heilbronn ja sogar Mitglied im VVS sei. Die Tür ist indessen nicht zugeschlagen, ist der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl überzeugt. „Wir haben Kontakt zum Verband Region Stuttgart aufgenommen“. Man lasse die Frage klären, ob Beilstein auf die Grenze der Zone 5 „vorrücken“ kann. „Was uns das kosten wird, kann ich nicht beziffern“, so Holl. Die Summe müsse der VVS berechnen. „Dann können wir eine kommunalpolitische Entscheidung treffen.“ Die Bottwartalbahn hält Holl für ein „großes Projekt“. „Das ist schön, dass hier die Regionen Stuttgart und Heilbronn an einem Strang ziehen. Das wäre wünschenswert, wenn das auch beim Busverkehr der Fall wäre“, spielt Holl auf die „Außenposition“ der Stadt Beilstein beim VVS an.

Oberste Prämisse bei der Planung des neuen VVS-Tarifs sei gewesen, so Pia Karge von der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VVS, „dass kein Fahrgast schlechter gestellt wird als bisher“. Es werde im Jahr 2019 keine Tariferhöhung geben, verspricht die VVS-Sprecherin. Ein Großteil der Fahrgäste profitiere daher vom neuen VVS-Tarif, weil sie künftig mindestens eine Zone weniger zahlen müssen als bisher. „Das ist auch bei Beilstein der Fall“, betont Karge. Beilstein liegt jetzt im 70er-Ring, ab 1. April 2019 gehört die Langhanssstadt zur Ringzone 6. „Fahrgäste aus Beilstein, die beispielsweise in die Stuttgarter Innenstadt fahren, brauchen dafür künftig nur noch sechs statt sieben Zonen zu zahlen, auch die Fahrt zum Flughafen wird günstiger.“

Weil Beilstein aber nicht im Kerngebiet des VVS, sondern im Landkreis Heilbronn liege, sei es grundsätzlich nicht an den Mehrkosten durch den neuen VVS-Tarif beteiligt. Die rund 42 Millionen Euro werden von der Landeshauptstadt Stuttgart, den vier Verbundlandkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis und – aus Gründen der Luftreinhaltung – vom Land Baden-Württemberg finanziert.

Dass es zu wenig Kommunikation gegeben habe, will die VVS-Sprecherin so nicht stehen lassen. „Beilstein ist nicht auf uns zugekommen und wir auch nicht proaktiv auf Beilstein. Genauso wenig haben wir anderen einzelnen Kommunen eine Verlegung angetragen.“

Grundsätzlich sei man gerne bereit, über Neuerungen zu reden und in Verhandlungen zu treten. Jedoch müsse die Änderung ins Tarifgefüge passen und es eine Finanzierungsbereitschaft bestehen. Beziffern lassen sich die Kosten für eine Verlegung Beilsteins in die Zone 5 „auf die Schnelle nicht“.