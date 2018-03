Beilstein-Gagernberg „Wie ein Tag Urlaub“ – mit Kind und Kufen

Die Sonne blinzelt zwischen den Wipfeln aufs Eis bei Temperaturen mit zweistelligen Minusgraden. „Das ist wie ein Tag Urlaub“, ruft eine Frau, die auf Kufen vorbeigleitet. An der tiefsten Stelle sei der Annasee maximal einen Meter tief, schätzt Ilse Frank. Nahe der Ränder ist es entsprechend seichter. Wer einbricht, holt sich also schlimmstenfalls eiskalte und nasse Füße, Knöchel oder Knie.

Derweil hat es sich auf der Seite nach Gagernberg hin eine Handvoll Kinder – dick eingemummt – auf der Oberfläche des Sees bequem gemacht. Alle strecken die Füße weit von sich. Weiter vorne zischt ein Puck über das in der Sonne blitzende und schimmernde Eis. Der 14-jährige Mika zeigt seinem Nachbarn Simon (5), wie man den Puck per Schläger am besten übers Eis jagt, inspiriert vom sensationellen Abschneiden der deutschen Eishockeymannschaft bei den eben zu Ende gegangenen olympischen Spielen im fernen Südkorea.

Fast legendär ist der Eishockeytreff der Gagernberger Jugend, lose organisiert von Benjamin Frank, dessen zwei Kinder die Eishockeytradition in die nächste Generation mitnehmen.

Wilhelm Stocker, Oberstenfelder seit Geburt 1941 und Stammgast am Annasee seit früher Kindheit, kann sich erinnern, dass der See einst mindestens „doppelt so groß“ war. Heute seien große Flächen zugewachsen. Als noch US-Truppen bei Heilbronn stationiert waren, hätten die einmal in ihrer Freizeit Schlamm aus dem See gebaggert, Randbereiche freigeschnitten und ihn so wieder vergrößert.

Der See gefriere schnell und zuverlässig zu, auch heutzutage noch jedes Jahr, versichert die Anwohnerin Ilse Frank. Beschildert oder geprüft werde die Eisfläche aber nicht, informiert der Bauamtsleiter Tim Breitenöder im Rathaus von Beilstein. Das Betreten geschieht also auf eigene Gefahr.



Info: Der Annasee ist etwa zwei Kilometer nordöstlich von Schmidhausen gelegen, unweit von Jettenbach im Schmidbachtal. Vom Weiler Beilstein-Gagernberg liegt der See 500 Meter entfernt im Wald, siehe auch hier: www.beilstein.de